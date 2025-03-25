Лавров назвал диалог между Россией и США возвращением к нормальности

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что возобновление диалога между Россией и США является важным шагом к нормализации отношений, подчеркнув, что период взаимодействия при бывшем президенте США Джо Байдене был аномалией.
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