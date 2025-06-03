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Эксперт назвал основания для приостановки выплаты пенсий

Эксперт назвал основания для приостановки выплаты пенсий

Бывают случаи, когда россиянам могут приостановить выплату пенсии. О том, в каких ситуациях это возможно и по каким причинам, рассказал 3 июня доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.

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