Эксперт назвал основания для приостановки выплаты пенсий

Бывают случаи, когда россиянам могут приостановить выплату пенсии. О том, в каких ситуациях это возможно и по каким причинам, рассказал 3 июня доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.
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