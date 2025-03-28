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Зеленский под дулом пистолета: Трамп принудительно изымет недра Украины

Зеленский под дулом пистолета: Трамп принудительно изымет недра Украины

Дональд Трамп приставил к голове Владимира Зеленского пистолет, потребовав гигантских репарационных выплат и выдвинув претензии на половину нефтяных, газовых и углеводородных ресурсов Украины, а также почти все ее металлы и значительную часть инфраструктуры.

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