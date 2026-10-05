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Зачем Польше создают образ прифронтового государства, против которого Россия «уже ведет войну»

Зачем Польше создают образ прифронтового государства, против которого Россия «уже ведет войну»

17 сентября 2026 г., жители приграничных повятов восточной Польши получили предупреждения об угрозе ударов с воздуха.

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