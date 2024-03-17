Более миллиона крымчан уже проголосовали на выборах Президента страны

Начался третий и завершающий день голосования на выборах Президента Российской Федерации. Фото: Михаил ГладчукДополнительно в третий день голосования на выборах президента России в Крыму открылись 35 избирательных участков временного пребывания избирателей.
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