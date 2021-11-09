В авиационных полках соединения дальней авиации в Амурской и Иркутской областях состоялись плановые полеты

В мероприятии приняли участие экипажи стратегических ракетоносцев Ту-95МС и сверхзвуковых бомбардировщиков Ту-22М3, в состав которых входили как опытные летчики и штурманы, так и молодой летный состав.
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