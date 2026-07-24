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Потерянный номер, ревность и тайный брак: как Станислав Бондаренко строил семью вне экрана

Потерянный номер, ревность и тайный брак: как Станислав Бондаренко строил семью вне экрана

На экранах Станислав Бондаренко часто играет уверенных в себе покорителей женских сердец. В жизни актер признает, что он человек эмоциональный, но главным для себя считает крепкую семью и воспитание детей.

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