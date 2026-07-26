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Аргументы и Факты

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Катера НАТО взорвали перед атакой на Крым: главная новость СВО 26 июля

Катера НАТО взорвали перед атакой на Крым: главная новость СВО 26 июля

Кадры поражения морского сухогруза и двух буксиров в порту Николаева появились в сети 25 июля. Минобороны России официально подтвердило: удары нанесены накануне расчетами войск беспилотных систем с применением ударных летательных аппаратов «Герань-4 сикер».

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