Катера НАТО взорвали перед атакой на Крым: главная новость СВО 26 июля

Кадры поражения морского сухогруза и двух буксиров в порту Николаева появились в сети 25 июля. Минобороны России официально подтвердило: удары нанесены накануне расчетами войск беспилотных систем с применением ударных летательных аппаратов «Герань-4 сикер».
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