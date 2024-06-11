Юрист Воропаев заявил, что лишение прав решит проблему опасного вождения

Штрафы за опасное вождение будут положительно влиять на исправление ситуации с авариями на дорогах, если действия нарушителей будут фиксировать с помощью камер фото- и видеофиксации, о чем «360» рассказал автоюрист Лев Воропаев.
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