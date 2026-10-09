Стало известно, насколько дополнительно вырастут пенсии с апреля 2027 года

Страховые пенсии в России планируют дополнительно проиндексировать с 1 апреля 2027 года на 3,3%. Размер повышения пока является предварительным и будет уточнен после подведения итогов 2026 года, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
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