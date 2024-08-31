📹⚡️Три оперативно-тактические квазибаллистические ракеты 9М723-1 комплекса "Искандер-М" поражают тактически важные объекты ВСУ в н.
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📹⚡️Три оперативно-тактические квазибаллистические ракеты 9М723-1 комплекса "Искандер-М" поражают тактически важные объекты ВСУ в н.