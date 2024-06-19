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"Больше ситуаций, подобных Авдеевке". В США проанализировали, что ждет Украину на поле боя. Почему разгром ВСУ неизбежен?

"Больше ситуаций, подобных Авдеевке". В США проанализировали, что ждет Украину на поле боя. Почему разгром ВСУ неизбежен?

© AP Photo / LIBKOS О том, как будет развиваться конфликт, если Киев не получит дополнительной поддержки от США, размышляет журналист NYT.

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