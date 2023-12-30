МО: Военные РФ уничтожили минометный расчет ВСУ у Петропавловки в ДНР

Глава пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский рассказал в рамках беседы с РИА Новости, что российские военнослужащие уничтожили расчет 120-миллиметрового миномета войск Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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