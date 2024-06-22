Рогов: ВСУ нанесли массированный удар по селу Ивановка в Запорожской области

ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли массированный удар по селу Ивановка в Запорожской области, заявил РИА Новости сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
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