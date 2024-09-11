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Царьград

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На Сахалине гид с бутылками спас двоих туристов, которых уносило в море

На Сахалине гид с бутылками спас двоих туристов, которых уносило в море

Сахалинский гид при помощи двух простых бутылок спас двоих туристов, мужчину и женщину, которых уносило в море.

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