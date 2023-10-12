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Тяжёлый бой между Работино и Копани, враг снова наступает, пытаясь прорвать Запорожский фронт, а Авдеевка почти сдалась России: Обновленная карта военной операции на Украине 12 октября 2023 года

Тяжёлый бой между Работино и Копани, враг снова наступает, пытаясь прорвать Запорожский фронт, а Авдеевка почти сдалась России: Обновленная карта военной операции на Украине 12 октября 2023 года

Тяжёлый бой между Работино и Копани, враг снова наступает, пытаясь прорвать Запорожский фронт, а Авдеевка почти сдалась России: Обновленная карта военной операции на Украине 12 октября 2023 года Юлия СоколоваВоенные действия в районе Авдеевки достигли пика напряженности.

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