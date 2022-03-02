Велемудр. Мир тесен.

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ЗАГРАДИТЕЛЬНАЯ СЕТЬ

ЗАГРАДИТЕЛЬНАЯ СЕТЬ

Наше время характерно поголовным снижением уровня иммунитета, сравнимым с эпидемией. Медики, ученые придумывают различные медицинские препараты для повышения иммунитета, наивно полагая, что медикаментозным путем можно исправить эту проблему.

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