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Свежие комментарии

  • elenaprekrasnaya2012
    Шикарное описание стилиста... Очень понравилось!Королевский стиль...

Пошлины Трампа ударили по алмазной отрасли

Пошлины Трампа ударили по алмазной отрасли

США являются крупнейшим в мире потребителем алмазов, обеспечивая около половины мирового спроса. Страна как потребляет алмазы сама, так и сертифицирует их Поставки алмазов сократились на 85% из-за пошлин США, пишет Financial Times.

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