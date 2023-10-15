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NYT узнала о переносе наземной операции Израиля в Газе из-за погоды

Израиль планировал начать наземную операцию в секторе Газа на этих выходных, но решил перенести ее из-за облачной погоды — в этих условиях истребителям и операторам дронов было бы сложнее прикрывать войска с воздуха, пишет The New York Times.

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