Современная оферта и стипуляция: парадокс одностороннего наделения правами другого лица

Будучи некоторое время в поисках поворотного момента, когда появилась современная оферта, я не мог пройти мимо того обстоятельства, что в стипуляции предложение состояло не в том, что предлагающий что-то обещает, а как раз в том, что он предлагает контрагенту сделать обещание.
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