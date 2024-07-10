Япония представила концепт коммерческий модуль для орбитальной станции

Концепт модуля Japan LEO Shachu для будущих коммерческих космических станций / © Jeff Foust / SpaceNews В качестве дебютного проекта новая компания во время конференции Spacetide 9 июля представила концепт «Японского модуля» (Japan LEO Shachu), который сможет дополнить орбитальные станции.
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