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Скандал с рублями. И дело не в том, что на новых купюрах не напечатали крест

Скандал с рублями. И дело не в том, что на новых купюрах не напечатали крест

Все, наверное, слышали о скандале с новыми напечатанными купюрами достоинством 1- и 5- тысяч рублей. Не оказалось там почему-то православного креста.

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