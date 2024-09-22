Туман в Калининграде сорвал вылет пассажиров из Челябинска

Самолет из Челябинска в Калининград на шесть часов задержался в аэропорту имени Курчатова. Причиной задержки рейса стал сильный туман в Калининграде, сообщили в пресс-службе международного аэропорта Храброво.
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