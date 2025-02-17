120 лет назад эсер Каляев убил великого князя Сергея Александровича

120 лет назад в Москве произошло одно из самых громких политических убийств в истории России. Эсер Иван Каляев бросил бомбу в карету бывшего московского градоначальника, великого князя Сергея Александровича.
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