21 мая в истории науки: Остров для Наполеона, аквариум и шокирующий мороз

Есть несколько значимых событий в истории науки, которые произошли 21 мая. Например, в этот день 1502 года испанец Хуан де Нова открыл в Южной Атлантике остров площадью 122 квадратных километра, лежащий в двух тысячах километров к западу от Африки .
Есть несколько значимых событий в истории науки, которые произошли 21 мая. Например, в этот день 1502 года испанец Хуан де Нова открыл в Южной Атлантике остров площадью 122 квадратных километра, лежащий в двух тысячах километров к западу от Африки .
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