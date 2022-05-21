smi.today

2 240 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Максим Маркин
    отправить строить Белкомур/СШХ ..В Ангарске СК зад...
  • Светлана Задорожная
    Как заберут, так и вернут!В МИД Чехии созда...
  • Владимир Борисов
    все закономерно, Слон Маск вякнул на дерьмократов, тут же дело о сексуальном домогательстве, Дадон на СРАТО - получиВ Молдавии второй...

21 мая в истории науки: Остров для Наполеона, аквариум и шокирующий мороз

21 мая в истории науки: Остров для Наполеона, аквариум и шокирующий мороз

Есть несколько значимых событий в истории науки, которые произошли 21 мая. Например, в этот день 1502 года испанец Хуан де Нова открыл в Южной Атлантике остров площадью 122 квадратных километра, лежащий в двух тысячах километров к западу от Африки .

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх