На складе Wildberries в Тамбовской области вспыхнул мощный пожар после атаки БПЛА

В ночь на 26 августа Котовск Тамбовской области подвергся массированной атаке ВСУ. В результате ударов украинских дронов вспыхнул пожар на логистическом центре Wildberries на площади более 100 тысяч "квадратов", сообщил в своем канале в MAX глава региона Евгений Первышов.
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