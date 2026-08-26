На складе Wildberries в Тамбовской области вспыхнул мощный пожар после атаки БПЛА

В ночь на 26 августа Котовск Тамбовской области подвергся массированной атаке ВСУ. В результате ударов украинских дронов вспыхнул пожар на логистическом центре Wildberries на площади более 100 тысяч "квадратов", сообщил в своем канале в MAX глава региона Евгений Первышов.