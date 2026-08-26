НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ТОЛК

5 подписчиков

На складе Wildberries в Тамбовской области вспыхнул мощный пожар после атаки БПЛА

На складе Wildberries в Тамбовской области вспыхнул мощный пожар после атаки БПЛА

В ночь на 26 августа Котовск Тамбовской области подвергся массированной атаке ВСУ. В результате ударов украинских дронов вспыхнул пожар на логистическом центре Wildberries на площади более 100 тысяч "квадратов", сообщил в своем канале в MAX глава региона Евгений Первышов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии