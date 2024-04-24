Антонов: США подсаживают союзников на собственный газ на десятилетия вперед

США подсаживают американских союзников на собственный газ на десятилетия вперед. Соответствующее заявление сделал посол Москвы Анатолий Антонов, прокомментировавший высказывания американской стороны о намерении усиливать санкционное давление на российскую энергетику.
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