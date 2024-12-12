Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

36 462 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Карабухин
    Ясновидящие: – Идиота-фашиста-Зеленского – ждёт судьба и учесть Гитлера – он отравит себя, жену и своих детей….Потом ...В Киевской област...
  • Владимир Акулов
    Сегодня в жаркий солнечный день со своего балкона наблюдал интересную картину... Наш местный алкоголик и неряха Се...Бездомный мужчина...
  • Ингерман Ланская
    ай-яй-яй-яй-яй!!!Мировые цены на к...

В Европе пообещали навсегда разорвать связи с Россией в ключевой отрасли

В Европе пообещали навсегда разорвать связи с Россией в ключевой отрасли

Еврокомиссар по вопросам энергетики Дэн Йоргенсен заявил о намерении властей Евросоюза (ЕС) навсегда разорвать связи с России в топливной сфере.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ШКИПЕР
«   Еврокомиссар по вопросам энергетики Дэн Йоргенсен заявил о намерении властей Евросоюза (ЕС) навсегда разорвать связи с России в топливной сфере. » Вперед и с песней, покупать пиндоский сжиженный газ в тридорога.
Ответить
16 час.
Александр Бабин
Ну ну=никогда не говори-никогда.Как бы потом каяться не пришлось
Ответить
14 час.
Виктор Рыбаков
Евроидиоты сами загоняют Европу в кабалу дяди в звёзднополосатых подштанниках!Или думают,что ве&#39;трами обогреются?
Ответить
12 час.

Картина дня

наверх