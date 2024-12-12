Еврокомиссар по вопросам энергетики Дэн Йоргенсен заявил о намерении властей Евросоюза (ЕС) навсегда разорвать связи с России в топливной сфере.
В Европе пообещали навсегда разорвать связи с Россией в ключевой отрасли
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« Еврокомиссар по вопросам энергетики Дэн Йоргенсен заявил о намерении властей Евросоюза (ЕС) навсегда разорвать связи с России в топливной сфере. » Вперед и с песней, покупать пиндоский сжиженный газ в тридорога.
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16 час.
Александр Бабин
Ну ну=никогда не говори-никогда.Как бы потом каяться не пришлось
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14 час.
Виктор Рыбаков
Евроидиоты сами загоняют Европу в кабалу дяди в звёзднополосатых подштанниках!Или думают,что ве'трами обогреются?
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12 час.
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