В Европе пообещали навсегда разорвать связи с Россией в ключевой отрасли

ШКИПЕР « Еврокомиссар по вопросам энергетики Дэн Йоргенсен заявил о намерении властей Евросоюза (ЕС) навсегда разорвать связи с России в топливной сфере. » Вперед и с песней, покупать пиндоский сжиженный газ в тридорога.

Александр Бабин Ну ну=никогда не говори-никогда.Как бы потом каяться не пришлось