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Пограничники задержали в Приморье браконьера с двумя центнерами крабов

Пограничники задержали в Приморье браконьера с двумя центнерами крабов

Около 200 килограммов крабов различных видов пытался увезти с берега залива Опричник в Приморье браконьер, задержанный пограничниками, сообщает PRIMPRESS.

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