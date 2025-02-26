Второй опенинг файтинга BLEACH Rebirth of Souls Tamsoft и Bandai Namco готовы уже совсем скоро в...

Второй опенинг файтинга BLEACH Rebirth of SoulsTamsoft и Bandai Namco готовы уже совсем скоро выпустить файтинг BLEACH Rebirth of Souls по аниме, а пока предложили «прорваться сквозь стены черного и белого» и «почувствовать ритм в своей душе».
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