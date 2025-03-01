На Западе заявили об избалованности Зеленского Байденом

Администрация бывшего американского лидера Джо Байдена избаловала президента Украины Владимира Зеленского, поэтому после беседы с нынешним коллегой из США Дональдом Трампом он ожидал продолжения финансирования ведения боевых действий Вашингтоном.
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