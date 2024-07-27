Надежда на чудо: экстрасенс заглянул в будущее борющегося с раком Кушанашвили

Шоумен подробно рассказывает обо всем, что с ним происходит в стенах больницы. Отар Кушанашвили в больнице соцсетиВнезапно узнавший о раке в брюшной полости Отар Кушанашвили уже перенес две операции, а сейчас проходит курс химиотерапии.