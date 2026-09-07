Посольство США проведёт секретный семинар во Львове с 28 сентября

Посольство США на Украине организует секретный семинар во Львове с 28 сентября по 2 октября. Встреча пройдёт в подземном конференц-зале с участием до 70 человек.
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