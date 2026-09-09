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Регионы России

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На портале госуслуг Подмосковья заработала услуга возврата льготной путевки

На портале госуслуг Подмосковья заработала услуга возврата льготной путевки

На портале госуслуг Московской области теперь можно подать заявку на возврат льготной путевки при наличии уважительной причины, сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.

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