На портале госуслуг Подмосковья заработала услуга возврата льготной путевки

На портале госуслуг Московской области теперь можно подать заявку на возврат льготной путевки при наличии уважительной причины, сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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