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Царьград

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На улице Ларина в Нижнем Новгороде закрыли три полосы

На улице Ларина в Нижнем Новгороде закрыли три полосы

На улице Ларина в Нижнем Новгороде введены временные ограничения для автомобилистов. Речь идет об отрезке между домами № 13 и № 12Б, где стартовал второй этап реконструкции инженерных сетей, совмещенный со строительством транспортной развязки.

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