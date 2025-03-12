Над регионами сбили 21 дрон

Все произошло в ночное время. Российскими дежурными средствами ПВО были выявлен и сбит 21 дрон ВСУ. А именно - 12 беспилотников - над территорией Брянской области, 2 БПЛА - над территорией Курской области, по 1 БПЛА - над территориями Калужской области и Республики Крым и 5 БПЛА - над акваторией Черного моря.