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Мировое обозрение

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Зима все ближе, или «Назло маме отморожу уши»

Зима все ближе, или «Назло маме отморожу уши»

Осень с ее первыми холодами вновь вернула украинцев к привычной за последние годы реальности: батареи, которые могут не нагреться, свет, пропадающий по графику, и вода, появляющаяся в кране по расписанию.

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