Додон: социалисты нигде не будут сотрудничать с правящей партией Молдавии

Партия социалистов Молдавии (ПСРМ) не собирается взаимодействовать с представителями правящей партии "Действие и солидарность" (PAS) в регионах страны, заявил представитель оппозиционный политической силы, бывший президент Игорь Додон.
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