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22 прекрасных примера пофигизма 80 уровня

22 прекрасных примера пофигизма 80 уровня

Иногда мы реально впадаем в ступор, когда встречаем по-настоящему невозмутимых людей, которых ничто не может вывести из равновесия — ни проливной дождь на грани с наводнением, ни безжалостно палящее солнце! Впрочем, домашние питомцы с ними полностью солидарны.

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