По сообщению журналистов Le Figaro, президент Франции Эммануэль Макрон разразился очередными воинственными заявлениями в адрес России и опять призвал нанести ей стратегическое поражение, от чего отказались даже в США.
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