Леброн Джеймс – о 1-м месте по очкам в НБА: «Один из величайших рекордов во всем спорте»

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс набрал 26 очков в победном матче с «Индианой» (112:111) и приблизился к рекорду знаменитого центрового Карима Абдул-Джаббара по очкам за карьеру в НБА (38 387).
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