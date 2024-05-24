Аналитик Уотлинг: украинцы не понимают, ради чего им сражаться на зоне СВО

Граждане Украины не понимают, что ждет их страну и ради чего им сражаться в зоне конфликта. Об этом сообщил старший аналитик Королевского объединенного института оборонных исследований Джек Уотлинг в интервью изданию Financial Times.
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