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За рулем

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Разворачивается на месте: чем удивит новый внедорожник Hongqi

Разворачивается на месте: чем удивит новый внедорожник Hongqi

22 сентября в Китае открываются предпродажи нового крупноразмерного внедорожника Hongqi G919 – о старте объявил сам бренд.

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