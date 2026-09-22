Разворачивается на месте: чем удивит новый внедорожник Hongqi

22 сентября в Китае открываются предпродажи нового крупноразмерного внедорожника Hongqi G919 – о старте объявил сам бренд.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- АУ Сколько увезет се...
- АС Как в 2026 году о...
- АУ Стартовали продаж...
Очень интересный внедорожник должен получиться, мне кажется спрос на него будет очень большой