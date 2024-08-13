События на юге Ливии обсудили посол Англии и замглавы госсовета Ливии

Последние события на юге Ливии стали главной темой встречи вице-президента Президентского совета Ливии Муссы Аль-Кони и посла Великобритании Мартина Лонгдена, 12 августа сообщает ливийский канал The Libya Observer.
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