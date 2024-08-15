Офицер Дэвис: Вашингтон использует солдат ВСУ для испытания своего оружия

США используют украинских солдат для тестирования эффективности американского оружия. Такое мнение в соцсети Х* выразил отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис, комментируя слова сенатора Линдси Грэма** во время визита в Киев.
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