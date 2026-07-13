Турбизнес Хасанского округа в недоумении: количество классифицированных объектов уменьшено в шесть раз

Cитуация с некорректным отображением данных о классифицированных объектах размещения возникла на официальном интернет-ресурсе администрации Хасанского муниципального округа, сообщает деловой еженедельник «Конкурент» со ссылкой на источники в налоговых органах.
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