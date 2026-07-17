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Царьград

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Новое шоу на ТВ - звёзды будут управлять дронами. Участник СВО недоумевает: "Почему эта техника не на фронте?"

Новое шоу на ТВ - звёзды будут управлять дронами. Участник СВО недоумевает: "Почему эта техника не на фронте?"

К производству готовится новое шоу на ТВ - теперь звёзды будут управлять дронами. Участник СВО Андрей Беднарский недоумевает: "Почему эта техника не на фронте?" Он усомнился, что подобный проект будет нормально воспринят обществом, пока продолжаются боевые действия.

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Комментарии
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T
Tigra07
Это долбо-шоу точно будет в эфире! Время сейчас такое - урвать побольше и подешевле, перепродать подороже. И зрителей будет немало. Этим и отличается нынешнее состояние страны от прежнего Союза, в котором просто только за такую идею уже бы погладили по голове. Резиновой дубинкой. И отправили бы разрабатывать... новые идеи. На Колыму! Где простые уголовники очень быстро и доходчиво объяснили бы свежему товарищу, на какие темы можно шутить и развлекать, а каких лучше не касаться! Тогда даже воры были воспитанные, с пониманием, не то, что сейчас.
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