Новое шоу на ТВ - звёзды будут управлять дронами. Участник СВО недоумевает: "Почему эта техника не на фронте?"

К производству готовится новое шоу на ТВ - теперь звёзды будут управлять дронами. Участник СВО Андрей Беднарский недоумевает: "Почему эта техника не на фронте?" Он усомнился, что подобный проект будет нормально воспринят обществом, пока продолжаются боевые действия.
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