Новое шоу на ТВ - звёзды будут управлять дронами. Участник СВО недоумевает: "Почему эта техника не на фронте?"

T

Tigra07

Это долбо-шоу точно будет в эфире! Время сейчас такое - урвать побольше и подешевле, перепродать подороже. И зрителей будет немало. Этим и отличается нынешнее состояние страны от прежнего Союза, в котором просто только за такую идею уже бы погладили по голове. Резиновой дубинкой. И отправили бы разрабатывать... новые идеи. На Колыму! Где простые уголовники очень быстро и доходчиво объяснили бы свежему товарищу, на какие темы можно шутить и развлекать, а каких лучше не касаться! Тогда даже воры были воспитанные, с пониманием, не то, что сейчас.