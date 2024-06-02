Валерий Брюсов (1873-1924)

Светлой памяти Валерия Яковлевича Брюсова Посвящается Валерий Яковлевич Брюсов Русский поэт, прозаик, драматург, переводчик, литературовед, историк, литературный критик, теоретик и один из основоположников русского символизма.
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