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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Приёмыш

Приёмыш

- Ау, кто дома? – Лена скинула босоножки и замычала от довольствия. Красивые, слов нет, но до чего же неудобные! Польстилась на внешний вид, а нужно было подумать, как носить это безобразие в жару.

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Комментарии
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Элеонора Коган
Прекрасный рассказ и добрый!!!О любви и доверии к людям и животным!!!О мудрой и доброй Ирине Петровне. её своре собачек,о Лене и Саше и её детях!!! О котике,которого дети Лены отобрали у собачек Ирины Петровны,о дружбе и доверии!!!
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Элеонора Коган
Здоровья и счастья Ирине Петровне с её сворой и Лене и Саше с ребятишками и котиком!!!! Спасибо, Людмила, за доброту!!!
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5 час.
ТК
Татьяна Козлова
Как хорошо!
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