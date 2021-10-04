В Дальневосточном ВОКУ внедряют «сирийский опыт» в процесс обучения курсантов

Опыт боевых действий в Сирийской Арабской Республике позволяет в значительной мере повысить индивидуальную подготовку каждого военнослужащего, а также более эффективно применять современные технические средства разведки, связи и вооружения .
Опыт боевых действий в Сирийской Арабской Республике позволяет в значительной мере повысить индивидуальную подготовку каждого военнослужащего, а также более эффективно применять современные технические средства разведки, связи и вооружения .
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